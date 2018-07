Correção: Paulinho marca de novo e Tottenham avança

Paulinho segue mostrando que vale cada centavo dos 20 milhões de euros que o Tottenham pagou para tirá-lo do Corinthians. O volante, que atua mais avançado no futebol inglês, marcou gol pelo segundo jogo seguido nesta terça-feira. De sola, numa popular "voadora", fez o segundo do time londrino na vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, em Birmingham, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Defoe fez dois e Chadli fechou o placar.

No domingo, Paulinho já havia feito, de letra, o gol da vitória do Tottenham sobre o Cardiff City, no País de Gales, pelo Campeonato Inglês. Assim, em pouco mais de um mês, o volante já marcou em três competições diferentes. Afinal, fez gol também contra o Dinamo Tbilisi, pela Liga Europa. Contra o Aston Villa o brasileiro apareceu de surpresa no primeiro pau, de voadora, para completar o escanteio batido da esquerda.

Também nesta terça-feira, o Manchester City atropelou o Wigan, o atual vice-campeão do torneio. Em casa, contou com mais uma grande atuação de Yaya Touré para golear por 5 a 0 em Manchester.

O volante marfinense voltou a marcar de falta, encobrindo a barreira, no ângulo. Só nesta temporada ele já havia feito gols muito parecidos contra o Newcastle, na estreia do Campeonato Inglês, em também diante Hull City, pelo mesmo torneio. Em sete jogos pelo Manchester City na temporada, Touré já fez cinco gols.

Contra o Wigan, também marcaram o bósnio Dzeko, o espanhol Jesús Navas e o montenegrino Jovetic, que balançou as redes duas vezes.

Nesta terceira da Copa da Liga entram na competição os principais clubes do futebol inglês, em busca de uma vaga nas oitavas de final. O Chelsea foi outro que estreou bem, vencendo por 2 a 0 o Swindon Town, da terceira divisão, fora de casa. Fernando Torres e Ramires fizeram os gols da partida.

Sunderland, West Ham, Burnley, Southampton, Hull City e Leicester City também avançaram nos jogos desta terça-feira. O Cardiff City está entre os eliminados.