Correção: Quinto da Conmebol pegará asiático por Copa

O sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 tive início neste sábado, no Rio, com uma boa notícia para as seleções da América do Sul. Isso porque o quinto colocado nas Eliminatórias da Conmebol irá enfrentar, na repescagem internacional, um adversário vindo do qualificatório asiático.

Em 2010, o quinto colocado das eliminatórias da Conmebol teve pela frente um rival vindo da Concacaf. Na ocasião, o Uruguai passou pela Costa Rica e se classificou para jogar na África do Sul. Quatro anos antes, o rival sul-americano havia sido da Oceania, com a Austrália eliminando exatamente o Uruguai.

Como América do Sul e Ásia se confrontarão numa das repescagens, a outra terá o melhor classificado das eliminatórias da Oceania enfrentando o quarto colocado da seletiva da Concacaf.

As eliminatórias da Conmebol têm os nove times jogando entre si, em turno e returno. Os quatro primeiros se classificam direto. O quinto vai à repescagem. Na Ásia, 20 times jogam em cinco grupos de quatro equipes. Os campeões e vice avançam para dois pentagonais. Os dois primeiros de cada se garantem no Brasil. Os dois terceiros se enfrentam e, quem passar, paga o sul-americano.