São Paulo encaminha saídas do meia Roni e do lateral Luis Ricardo

O São Paulo já começou a encaminhar os destinos de jogadores que voltaram de empréstimos ao clube no começo do ano. Dos sete atletas que estão à espera de novo clube, dois deles já devem acertar nos próximos dias. O lateral-direito Luis Ricardo deve voltar ao Botafogo, onde atuou na última temporada, e o meia Roni, que estava no Paysandu, tem conversas com o Bahia.

Luis Ricardo está para rescindir com o São Paulo e assinar contrato definitivo com o clube carioca, onde foi campeão brasileiro da Série B em 2015. O atleta tenta resolver com a equipe paulista uma dívida antiga pela falta de pagamento de luvas.

O grupo de sete jogadores que voltou ao São Paulo não será aproveitado pela comissão técnica e tem treinado separado. A exceção é do lateral-direito Matheus Caramelo. O ex-Chapecoense foi chamada pelo técnico Edgardo Bauza para completar os treinos até o fim do mês, quando a tendência é que vá para outra equipe. Dois clubes já fizeram propostas pelo jogador. O lateral chegou ao time do Morumbi em 2013 e teve poucas chances.

O restante ainda aguarda definição. Jogadores como Thiago Carleto, Lucas Farias e Henrique Miranda aguardam posição d da diretoria. O caso mais complicado é do volante Wellington, ex-Inter. Por ter sido pego no exame antidoping, o atleta está suspenso até abril e proibido de ir ao clube até mesmo para treinar.