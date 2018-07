Correção: Tite discutirá renovação nesta terça-feira

O técnico Tite revelou nesta segunda-feira, na chegada ao Prêmio Craque do Brasileirão, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, que irá se reunir na manhã desta terça-feira com a diretoria do Corinthians para discutir a renovação do seu contrato, que vence no próximo dia 31 de dezembro. Ele, porém, não deu pistas se vai ficar para a Libertadores de 2012.

"Amanhã (terça-feira) de manhã vai ter uma reunião, mas não quero adiantar nada, se renovo ou não. Vamos discutir sobre o projeto do Corinthians e vamos fazer o que for o melhor", disse Tite. Caso haja a renovação, ela poderá ser anunciada logo em seguida, quando o presidente do clube, Andrés Sanchez, concederá entrevista coletiva previamente marcada.

Andrés Sanchez também falou ao chegar à entrega do prêmio e revelou que a equipe campeã brasileira irá realizar pelo menos dois amistosos durante a pré-temporada do clube em 2012. Flamengo e Portuguesa deverão ser os adversários.

O jogo contra o Flamengo já tem até data e local. Está marcado para o dia 18 de janeiro, no Estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná. Como o Campeonato Paulista começa no fim de semana seguinte, em 21 de janeiro, o jogo contra a Portuguesa deverá ser o primeiro da pré-temporada. O amistoso seria em São Paulo, com as duas equipes entregando as faixas de campeão uma à outra.

O presidente corintiano, que se licenciará do cargo no próximo dia 15 de dezembro, dois meses antes do fim do seu mandato, fez uma avaliação positiva do seu trabalho. "Procurei fazer o melhor pelo clube nesses quatro anos e resgatamos a dignidade do Corinthians", avaliou Andrés Sanchez.

RENOVAÇÃO - Único titular do Corinthians que tem seu contrato terminando no fim do ano, o lateral-esquerdo Fábio Santos revelou que deve permanecer para a próxima temporada. Ele aguardou o fim do Brasileirão para acertar o acordo, o que pode acontecer nos próximos dias.