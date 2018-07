CORREÇÃO-Uruguaio Suárez é suspenso por 9 jogos por morder jogador italiano

O atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso por nove jogos pela Fifa depois de ter sido considerado culpado por morder o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini em um jogo pela Copa do Mundo, em Natal, anunciou a entidade nesta quinta-feira.

Suárez também foi banido de qualquer atividade relacionada ao futebol por quatro meses e deverá pagar multa de 100.000 francos suíços (111 mil dólares).

"Tal comportamento não pode ser tolerado em nenhum campo de futebol, e em particular em uma Copa do Mundo da Fifa, quando os olhos de milhões de pessoas estão voltados para os astros em campo", disse Claudio Sulser, diretor do Comitê Disciplinar da Fifa, em um comunicado.

"O Comitê Disciplinar levou em consideração todos os fatores sobre o caso e o grau de culpa do sr. Suárez de acordo com o estipulado no Código Disciplinar. A decisão entra em vigor assim que comunicada."

O incidente ocorreu 10 minutos antes do fim da partida pelo Grupo D contra a Itália, em Natal, na terça-feira.

O Uruguai venceu por 1 x 0 e se classificou para as oitavas de final do Mundial, eliminando a Itália.

Suárez já havia sido suspenso duas vezes por morder adversários, uma vez quando atuava na Holanda e outra na Inglaterra.

