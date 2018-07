Correria por ingressos para Flamengo e Corinthians

Apesar da fase complicada do Flamengo, o torcedor demonstra otimismo com o time para o confronto contra o Corinthians, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. A fila por ingressos no Estádio do Maracanã e na Gávea foi grande nesta terça-feira. Mais de 50 mil bilhetes já foram comercializados.

Veja também:

Vágner Love promete 'roubar a cena'

Flamengo quer Maracanã lotado

Corinthians diz saber da obrigação

Para conseguir as entradas, os torcedores tiveram de enfrentar um forte calor e a desorganização das filas. Muitos reclamaram da demora para conseguir chegar aos guichês.

Os organizadores esperam que todos os bilhetes acabem nesta terça. No total, foram colocados à disposição 67.233 ingressos para o confronto.

As entradas para as arquibancadas verdes e amarelos foram esgotadas na segunda-feira.

Os jogadores do Flamengo convocaram a torcida para apoiar a equipe contra os corintianos. O clube será comandado pela primeira vez pelo técnico Rogério Lourenço.