'Correspondi à expectativa', diz Junior Cesar no Fla Depois de ajudar o Flamengo a garantir uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores da América de 2012, o lateral-esquerdo Junior Cesar encerrou a temporada de 2011 com a sensação de dever cumprido. Contratado junto ao São Paulo a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador conseguiu se firmar como titular da sua posição ao longo do ano, após ter chegado apenas no fim de maio ao clube carioca.