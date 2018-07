Corrida por vagas restantes na Copa fica ainda mais acirrada

Desde que garantiu a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, Tite tem insistido que o Mundial, para o Brasil, já começou. O treinador se refere à busca por um padrão de jogo e “consolidação da equipe”. Para alguns jogadores que estiveram entre os convocados para os dois últimos jogos da seleção, cada partida também representou uma Copa do Mundo individual. Os que corresponderam ganharam pontos com Tite, mas outros correm o risco de perder espaço na fila.

Mesmo que insista que o grupo ainda não está definido, Tite não consegue esconder que há pouquíssimas vagas abertas para o Mundial. E elas, provavelmente, vão se restringir aos jogadores que disputarão espaço no banco. O time titular está praticamente pronto, a começar pelo goleiro.

Alisson, da Roma, é titular desde a época de Dunga e conta com amplo respaldo na comissão técnica da seleção. “Estou fazendo meu trabalho e vou continuar fazendo. Agradeço sempre os elogios do Tite, a confiança dele e de todo o grupo. Isso é muito importante pra mim”, afirmou o goleiro. “Estamos falando de seleção brasileira, que tem grandes goleiros e grandes concorrentes. Acredito que quanto mais perto vai ficando, é mais difícil de haver troca. Vou dar meu máximo para me manter na posição.”

Em Barranquilla, Tite admitiu que é difícil testar outros jogadores em uma posição tão restrita. Assim, a briga é pelas duas vagas destinadas aos goleiros no banco. Há pelo menos seis jogadores disputando elas: Cássio (Corinthians), Vanderlei (Santos), Ederson (Manchester City), Weverton (Atlético Paranaense), Diego Alves (Flamengo) e Fábio (Cruzeiro), todos citados por Tite.

As laterais também estão praticamente definidas, restando apenas uma vaga para a reserva de Daniel Alves. “O desafio agora é manter o nível e seguir melhorando coisas como equipe, melhorando individualmente. O Tite tem falado que o objetivo está mais à frente”, comentou o lateral direito, seguro de que tem lugar na Copa. No outro lado, Filipe Luís corresponde sempre bem quando precisa atuar na vaga de Marcelo e não deve ter concorrentes.

A atuação de Thiago Silva contra a Colômbia rendeu elogios do treinador, assim como a de Fernandinho, opção para o lugar de Casemiro. “O Casemiro e o Fernandinho, eu fecho um olho e um joga mais que o outro. Ou os dois jogam igual, sei lá”, brincou Tite. Um pouco à frente, Renato Augusto e Paulinho são nomes certos.

Há mais espaço para briga na parte mais ofensiva da seleção. Willian, chamado de “foguete” por Tite, foi muito bem nos últimos dois jogos e ganhou pontos importantes por uma vaga na Copa. Philippe Coutinho é outro que dificilmente não estará no grupo. Gabriel Jesus é praticamente indiscutível, e Neymar dispensa comentários.

Quem perdeu uma chance de ouro de se aproximar da Rússia foi Roberto Firmino. Titular contra a Colômbia, ele teve atuação apagada – exceção a dois arremates a gol. O jogador foi substituído na etapa final. “O Firmino tem mais pra dar. Foi uma atuação normal dele, mas ele tem mais pra dar”, considerou Tite.