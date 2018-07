Corrigir passes errados é prioridade de Carille no Corinthians

O técnico Fábio Carille tem uma prioridade a ser trabalhada no Corinthians até domingo, quando o líder do Campeonato Brasileiro volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, no Mineiro: corrigir os erros de passes. O treinador ficou bastante insatisfeito com o rendimento da equipe neste quesito no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi.

"Voltamos a ter muitos erros de passe. No primeiro tempo foi demais, muito passivo", reclamou.

Com o Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, Carille terá mais tempo para treinar a equipe. Após a virada de turno do Nacional, o Corinthians caiu de rendimento. Em seis jogos do returno foram três derrotas (Vitória, Atlético-GO e Santos), duas vitórias (Chapecoense e Vasco) e um empate (São Paulo). Mesmo assim, a equipe mantém a lidera com folga. A diferença para o Santos, segundo colocado, é de dez pontos (54 a 44).

Autor do gol diante do São Paulo, o atacante Clayson deve continuar na reserva, domingo, no Mineirão. Mesmo admitindo que Jadson esteve abaixo do esperado no clássico, Carille não pretende tirar o meia da equipe. "Sei da importância do Clayson, mas também sei da do Jadson e do Marquinhos Gabriel. São todos jogadores brigando. O dia a dia mostra, o jogo mostra", justificou.