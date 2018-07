Corrupção no futebol é generalizada, lamenta juiz que investiga a Fifa

A corrupção no futebol não é um problema isolado, mas envolve "todo o sistema". O alerta é de Hans Joaquim Eckert, juiz alemão que avalia os casos de corrupção da Fifa , e aponta que os interesses econômicos superam qualquer valor ético no esporte . Para ele, regras precisam ser repensadas para resguardar o "moral" do futebol. O recado foi dado em um evento na sede da Fifa na manhã desta sexta-feira sobre ética. Antes de subir ao pódio, ele alertou: "as pessoas não vão gostar do que vou dizer".