Cortado, Antony é substituído por Mauro Junior na seleção sub-23

O atacante Antony, do São Paulo, se apresentou à seleção brasileira sub-23 com dores na coxa esquerda e foi cortado da disputa do Torneio de Tenerife, na Espanha. O técnico André Jardine convocou o atacante Mauro Junior, do Heracles Almelo, da Holanda, para o lugar de Antony.

O jogador do São Paulo está a caminho do Brasil e realizará tratamento em seu clube. Ele já estaria suspenso do clássico contra o Santos, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Antony sentiu as dores musculares nas duas últimas partidas do São Paulo. Na seleção olímpica, ele teve lesão diagnosticada e foi cortado do Torneio de Tenerife.

A seleção estreia no campeonato nesta quinta-feira, contra os Estados Unidos, às 14h15 (horário de Brasília). O torneio também contará com Argentina e seleção das Ilhas Canárias. A fórmula de disputa é em semifinais e depois final e decisão de terceiro colocado.