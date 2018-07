Cortado, Arouca desfalca Santos diante do Once Caldas

O jogador já desfalcou o Santos no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians por conta de dores musculares. Ele começou a sentir o incômodo ainda no México, no meio da semana passada, mas o diagnóstico inicial foi de simples cãibra e cansaço muscular. Como as dores não passaram, Arouca não participou dos treinos de sexta-feira e sábado.

Essa é a terceira lesão sofrida por Arouca neste ano. Agora, o médico Rodrigo Zogaib acredita na sua recuperação a tempo de disputar final de domingo, diante do Corinthians, na Vila Belmiro. Antes da decisão, porém, Muricy terá problemas para escalar o meio-campo para enfrentar o Once Caldas.

Léo, poupado contra o Corinthians por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda, viajou e se não sentir nenhum problema, será o lateral-esquerdo contra o Once Caldas. "Estou me sentindo bem. Fiquei o final de semana me tratando e não sinto mais dores. Estou pronto para ajudar o time", afirmou o experiente atleta.

A novidade na delegação santista foi o atacante Rychely, anunciado há menos de uma semana. Ele foi inscrito na Libertadores na vaga de Diogo, que se recupera de uma fratura de stress na vértebra L5.

SAÍDA - A diretoria anunciou nesta segunda a rescisão do contrato do atacante Victor Hugo, que chegou ao clube em dezembro do ano passado. O jogador, com passagem pelo Santa Cruz-PE, pertence ao Pinheiros-SC e estava emprestado até o final da temporada.