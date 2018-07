Cortado da seleção, Luiz Gustavo passa por cirurgia em BH

Um dos jogadores que permaneceram na seleção brasileira depois do fracasso na Copa do Mundo do ano passado, o volante Luiz Gustavo passou por cirurgia, em Belo Horizonte, para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito. O jogador do Wolfsburg precisou ser cortado da equipe que vai ao Chile para disputar a Copa América.

"Primeiro passo já foi dado. Obrigado, meu Deus. Agora é foco na recuperação e ''vamos que vamos''. Um passo de cada vez", escreveu o jogador, na sua página no Instagram, ao compartilhar uma foto deitado em uma cama de hospital. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Wolfsburg não deram maiores informações sobre a cirurgia.

Cortado na última segunda-feira, o volante seria o titular da posição e foi um dos poucos que manteve o prestígio com a chegada de Dunga, mesmo após fazer parte da vexatória eliminação na última Copa do Mundo. Fred, do Shakhtar Donetsk, foi convocado para o seu lugar e jogou como titular na vitória sobre o México, domingo, em amistoso.