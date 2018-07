Cortado da seleção, Zeca treina entre os titulares no Santos

Cortado da seleção olímpica na segunda-feira por causa de um edema no quadril, o lateral-esquerdo Zeca voltou aos treinos com o restante do elenco Santos nesta sexta-feira, justamente o mesmo dia em que o Brasil Sub-23 disputará amistoso contra a República Dominicana, em Manaus.

Zeca participou de um treino coletivo e atuou no setor direito durante toda a atividade. O time considerado titular teve Vanderlei; Zeca, Werley, David Braz e Chiquinho; Thiago Maia, Renato e Rafael Longuine; Neto Berola, Leandro e Nilson.

Recuperado da lesão, Zeca deve voltar ao time contra o Grêmio, em Porto Alegre, na quinta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se machucou na vitória sobre o Figueirense, semana passada pela Copa do Brasil e não enfrentou o Fluminense no último domingo.

Para o lugar de Zeca, o técnico da seleção olímpica, Rogério Micale, convocou João Pedro, do Palmeiras. Além da partida desta sexta-feira contra o República Dominicana, o Brasil enfrenta o Haiti, segunda-feira, também em Manaus.