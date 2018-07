Cortado da seleção brasileira, Lucas alega que não está seguro para jogar

SÃO PAULO - O meia-atacante Lucas explicou na noite desta quarta-feira os motivos do seu corte da seleção brasileira que vai enfrentar Itália e Rússia nos próximos dias 21 e 25 de março. De acordo com o jogador, ainda que os exames não tenham detectado lesão no seu tornozelo, ele ainda sente dor no local e não tem segurança para entrar em campo.

"Queria muito participar destes amistosos. Mas infelizmente eu me machuquei e está muito recente ainda. Estou tratando bastante, mas ainda estou com dor. Não adianta eu ir sem estar 100%. Tenho de estar bem e seguro, pronto para atuar. Se não for assim, não seria bom nem para mim nem para a seleção", explicou Lucas, que ainda busca se firmar entre os titulares da seleção.

Com o corte dele, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu dar uma oportunidade a Osvaldo, que era companheiro de ataque de Lucas no São Paulo na temporada passada. O jogador que agora defende as cores do Paris Saint-Germain comemorou a convocação do amigo.

"Fiquei muito feliz pela convocação do Osvaldo, um amigo que tenho, fizemos uma boa parceria de ataque no ano passado pelo São Paulo. Está vivendo uma boa fase e merecia uma chance. Estarei torcendo por ele e por todos que lá estarão", escreveu Lucas em seu Facebook oficial.