Cortado da seleção, Damião faz recuperação no Inter

PORTO ALEGRE - Cortado na última sexta-feira da seleção brasileira que disputará a Copa das Confederações, por ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita durante um treino em Goiânia, o atacante Leandro Damião está fazendo a recuperação no Inter. Apesar da folga geral no clube gaúcho, que volta ao trabalho apenas na próxima quarta, ele tem ido ao CT do Parque Gigante para realizar o tratamento.

Leandro Damião seria o reserva imediato de Fred durante a Copa das Confederações - a estreia do Brasil será neste sábado, diante do Japão, em Brasília. Mas foi cortado por causa da lesão, dando lugar a Jô, do Atlético-MG. Agora, o atacante luta para se recuperar no prazo de três semanas, conforme a previsão dos médicos, para reforçar o Inter na volta do Brasileirão, no dia 7 de julho.

Através do Twitter, Leandro Damião comentou nesta sexta-feira sobre o seu trabalho de recuperação no CT do Parque Gigante. E ainda aproveitou para dar as boas-vindas ao atacante Jorge Henrique, novo reforço do Inter, que veio do Corinthians na última quarta e também estava no clube para fazer uma preparação física especial. "Folga, que nada... seja bem-vindo, irmão @_jorgehenrique. Um campeão chegando para continuar sendo campeão #vamointer", escreveu Leandro Damião, que ainda publicou uma foto ao lado de Jorge Henrique.