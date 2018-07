Cortado da seleção, Danilo fará tratamento no Atlético-MG O Atlético Mineiro informou nesta segunda-feira que vai receber um convidado ilustre pelas próximas semanas. A partir desta terça-feira, o lateral-direito Danilo, cortado da seleção brasileira que disputa a Copa América no Chile, fará tratamento na Cidade do Galo, centro de treinamento do clube alvinegro.