Cortado da seleção, Maicon é titular da Roma contra o Empoli

Protagonista de uma grande polêmica ao ser cortado da seleção no último fim de semana, o lateral Maicon parece seguir com prestígio na Roma. O episódio com a equipe brasileira não gerou qualquer resultado negativo em seu clube, tanto que o técnico Rudi Garcia já confirmou a presença do jogador como titular para a partida diante do Empoli, neste sábado, pelo Campeonato Italiano.

"O caso do Maicon é bem simples. Eu não o relacionei contra a Fiorentina (na abertura do Italiano) porque ele não tinha treinado durante uma semana inteira com o grupo. Então decidimos liberá-lo para a seleção brasileira, porque lá ele teria tempo para treinar regularmente e jogar os amistosos. Agora ele está de volta, teve tempo para treinar conosco e está pronto para jogar", explicou.

Maicon foi excluído da delegação brasileira que estava nos Estados Unidos após a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, sexta-feira passada. O técnico Dunga alegou que o jogador cometeu um "ato de indisciplina", mas o caso ainda gera muita especulação. O lateral teria chegado quase 12 horas depois do horário estabelecido para os atletas no sábado, dia de folga, e por isso acabou desligado da delegação.

A atitude do jogador, no entanto, não preocupa Rudi Garcia. O treinador acredita que Maicon já sofreu as consequências de sua indisciplina e, por isso, não estenderá a polêmica na Roma. "Sobre o problema na seleção? Ele estava errado e ele pagou por isso. Nós não queremos adicionar mais nada", disse.