Cortado da seleção, Sandro ficará afastado por 3 meses

LONDRES - Cortado da seleção brasileira na terça-feira, o volante Sandro ficará afastado dos gramados por três meses. O jogador foi submetido a uma cirurgia no joelho na sexta-feira, 15, em Londres, e não poderá defender o Tottenham nos primeiros jogos da temporada europeia.

Sandro deixou a seleção durante a disputa da Copa América depois que exames revelaram um edema muscular na panturrilha esquerda e uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. O volante foi cortado um dia antes da partida contra o Equador, pela última rodada da fase de grupos. Pelas regras da competição, nenhum jogador pôde ser convocado para substituir Sandro.

No retorno à Inglaterra, os médicos do Tottenham optaram pela cirurgia no joelho. "Especialistas preveem uma reabilitação com duração de três meses antes da volta aos treinos", anunciou o clube londrino, em nota divulgada neste sábado. O Tottenham fará sua estreia no Campeonato Inglês no dia 13 de agosto, contra o Everton.