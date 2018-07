Cortado de voo da Chapecoense que caiu, Rafael Lima é apresentado no América-MG

Um dos sete jogadores do elenco principal da Chapecoense que foram preteridos pelo técnico Caio Júnior para a final da Copa sul-americana e, assim, escaparam do acidente aéreo na Colômbia, o zagueiro Rafael Lima foi apresentado nesta quarta-feira como reforço do América-MG.

O defensor é um dos ídolos da torcida da Chapecoense. Chegou com o clube na Série C do Campeonato Brasileiro, em 2012, e ficou em Chapecó por quatro temporadas. O jogador, de 30 anos, fez 192 partidas oficiais pela Chapecoense e ajudou em dois acessos. No fim de 2016, já era pouco utilizado por Caio Júnior.

Também nesta quarta-feira, o zagueiro Demerson, também de 30 anos, se apresentou no novo clube, o Sarawak, da Malásia. Ele ficou apenas seis meses na Chapecoense, participando de quatro jogos.

Dos sete atletas que não estavam entre os 22 que voaram para Medellín, só três continuam no elenco em 2017: os meias Martinuccio e Neném e o volante Moisés. O argentino, à época, estava machucado.

O goleiro Nivaldo encerrou a carreira e agora é gerente de futebol da Chapecoense. Marcelo Boeck, quarto goleiro, reforçou o Fortaleza, enquanto que Hyoran já havia fechado com o Palmeiras.