Cortados por seleções, Marcelo, Sergio Ramos e Isco treinam no Real Por motivos físicos, Sergio Ramos, Isco e Marcelo foram cortados de suas seleções e não vão estar com Espanha e Brasil nos duelos desta terça-feira, respectivamente diante de Bélgica e Peru. Nesta segunda-feira, entretanto, os três participaram normalmente do primeiro treino da semana no Real Madrid.