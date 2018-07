Corte Arbitral do Esporte revoga punição de Carlos Alberto por doping

RIO – A Corte Arbitral do Esporte (CAS) revogou nesta quarta-feira punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao jogador Carlos Alberto, que atuou neste ano pelo Vasco e foi suspenso por doping em 29 de agosto pelo período de um ano. De acordo com laudo do Ladetec, laboratório recentemente descredenciado pela Fifa para analisar amostras na Copa de 2014, o jogador fez uso de hidrocloratiazida e carboxi-tamoxifeno. As duas substâncias isoladamente não beneficiam atletas, mas são proibidas porque podem mascarar outros medicamentos que influenciam no rendimento.

O exame de Carlos Alberto deu positivo após vitória do Vasco sobre o Fluminense, em 2 de março, no Engenhão, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca deste ano. O procurador geral do STJD, Paulo Schmitt, disse ao Estado que "muito provavelmente o STJD não vai poder mais agir no caso". No entanto, comentou que interessa ao tribunal brasileiro saber "quem decidiu dentro da CAS e com que argumentos" para averiguar se é possível algum questionamento sobre a decisão.

Carlos Alberto rescindiu seu contrato como Vasco em 2 de agosto. Depois disso, chegou a treinar no Bangu para manter a forma física. Agora, o meia, que completa 29 anos semana que vem, já pode procurar um clube para a temporada de 2014.