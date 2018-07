Corte de carga de ingressos sem aviso cria polêmica no São Paulo

SÃO PAULO - O que era para ser casa cheia para a reestreia de Muricy Ramalho virou um imbróglio da diretoria. Depois de anunciar 43 mil ingressos à venda para a partida contra aPonte Preta, o São Paulo acabou admitindo que reduziu a carga de ingressos em 12 mil lugares e o público total no Morumbi acabou sendo de 27.548 espectadores.

Os números só se tornaram conhecidos após a divulgação do relatório financeiro no site da Confederação Brasileira de Futebol, que escancarou a diferença dos números divulgados pelo clube antes de a bola rolar. O público e a renda da partida não foram divulgadas no Morumbi, como acontece tradicionalmente em todos os jogos.

A redução - sem aviso prévio da direção - aconteceu por causa da montagem do palco do show da cantora Beyoncé. As instalações prejudicariam a visibilidade dos torcedores e a diretoria temeu ser acionada judicialmente por aqueles que se sentissem lesados.

O São Paulo nunca mencionou publicamente a redução do espaço para 31 mil torcedores e chegou a publicar uma nota afirmando que os ingressos estavam todos esgotados. Ao confirmar a confusão, fez um comunicado pelo Twitter.

"Sobre o jogo de ontem: cumprindo o Estatuto do Torcedor, os setores azul e vermelho tiveram capacidade reduzida, por problemas de visibilidade. A carga divulgada de 43.574, portanto, foi posteriormente reduzida. Devido aos shows a maioria dos camarotes do estádio também não abriu. Todos os ingressos disponíveis ao público se esgotaram antecipadamente, como divulgado, restando apenas cativas e camarotes (venda restrita). Já estamos trabalhando para que mais ingressos sejam disponibilizados aos torcedores na próxima partida! Saudações Tricolores."