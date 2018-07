Corte do Esporte irá avaliar recurso do Barça contra punição

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que a audiência sobre o recurso do Barcelona contra a decisão da Fifa de impedir o clube espanhol de realizar contratações por um ano por quebrar regras de transferências de jovens será realizada no dia 5 de dezembro.

A CAS também prometeu que vai acelerar a definição e o anúncio do veredicto do caso para que ele seja apresentado antes da abertura da próxima janela de transferências no futebol europeu, programada para janeiro.

Em abril deste ano, a Fifa impôs a punição ao Barcelona, após uma investigação sobre a contratação de jogadores menores de 18 anos pelo clube espanhol. Sem apontar nomes, a Fifa avaliou que o Barcelona violou as suas regras de proteções a menores em 10 contratações, que incluiriam jovens oriundos da Coreia do Sul, França, Nigéria e Camarões.

Posteriormente, porém, a Fifa permitiu que o Barcelona realizasse contratações na última janela de transferências, antes do começo da temporada 2014/2015, pois o clube recorreu da punição e seu recurso ainda não havia sido julgado.

Assim, para se proteger de outra possível derrota jurídica, o Barcelona foi bastante ativo nas negociações, anunciando as contratações dos goleiros Marc-André ter Stegen e Claudio Bravo, dos zagueiros Jeremy Mathieu e Thomas Vermaelen, do meio-campista Ivan Rakitic e do atacante Luis Suárez, além do lateral-direito Douglas.

Em 2010, a Fifa tornou mais rigorosas as regras de transferência para ajudar a acabar com o que foi descrito como "tráfico" por clubes e empresários, que levam crianças para a Europa com promessas de contratos lucrativos.