Cortês destaca entrosamento do São Paulo para estreia

SÃO PAULO - Com seis contratações até o momento, o São Paulo é uma das equipes que mais se reforçou para o início desta temporada e agora luta para conseguir um rápido entrosamento. De acordo com o lateral Cortês, que chegou no fim do ano vindo do Botafogo, o time tem se entendido bem nos treinamentos e deve estar pronto para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no Morumbi.

"Vamos buscar este entrosamento rápido. Está show de bola nos treinamentos", garantiu o jogador, ao site oficial do clube. "O nosso time tem se preparado muito durante a pré-temporada para fazer uma boa estreia diante da nossa torcida e conseguir esta vitória no primeiro jogo", completou.

Cortês chegou ao São Paulo após se destacar no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. No entanto, após um grande primeiro turno, que lhe rendeu convocações para a seleção brasileira - para o Superclássico das Américas, contra a Argentina, quando apenas atletas que atuavam no Brasil foram chamados -, o jogador caiu de produção e chegou a ir para o banco do time carioca.

No São Paulo, ele deve começar o ano como titular, no lugar do criticado Juan, e afirmou que está pronto para voltar à boa fase. "Estou trabalhando forte. O professor (Emerson Leão) está formando o time. Se ele optar por mim vou estar preparado, sim", comentou.