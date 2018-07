Cortês mira parceria com Luis Fabiano no São Paulo

"Com o Luis Fabiano na área vou fazer o possível pra jogar a bola nele, porque se chegar em boas condições, ele faz", disse Cortês, que chegou ao clube após defender o Botafogo e assinou contrato por cinco temporadas, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Cortês revelou que já teve o primeiro contato com Emerson Leão e garantiu não temer as cobranças do treinador. "O Leão foi bem legal comigo, me passou confiança. Sei que ele cobra muito, mas isso é necessário para o time ir bem", afirmou.

No novo clube, Cortês sonha com a conquista de títulos e em voltar a ser convocado por Mano Menezes para defender a seleção brasileira. "Estou super feliz em vir para o São Paulo. É um sonho. A estrutura do clube, sempre com times fortes, o apoio da diretoria, a torcida, o Morumbi. Agora é dar sequência no que vinha fazendo, me firmar no time, buscar títulos e seleção brasileira", comentou.

Cortês garantiu que as dificuldades que enfrentou na infância servem como motivação extra dentro de campo. "Sempre busquei ser jogador de futebol e consegui tudo na vida com muita batalha. Por isso quando entro em campo sou alma e coração. Penso que não posso perder essa chance. A torcida pode esperar um jogador que vai fazer o melhor pelo clube, buscar as vitórias do começo ao fim".