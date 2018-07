Cortês sonha alto antes de estreia do Botafogo

Cortês foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Carioca e revelou que sonha alto no Botafogo. "Na vida, é preciso matar um leão a cada dia. Não é porque estou no Botafogo que vou me acomodar. Tenho meus sonhos, como chegar à Seleção e ser o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, e vou lutar por eles", disse.

Com 24 anos, Cortês também já defendeu o Quissamã (RJ) e o Castelo (ES) no Brasil e teve uma experiência no Catar, no Al Shahaniya, onde não conseguiu se firmar. A passagem pelo exterior ajudou no amadurecimento, de acordo com o lateral. "Eles queriam um contrato de três anos, mas não houve acerto. Fiquei naquela ansiedade, pensava em dar conforto para a família. Quando voltei, fiquei triste, mas depois percebi que não era para ser. Nunca desanimei, só me deu mais força para buscar meus objetivos. Treinei firme sempre e hoje tenho a recompensa", disse.