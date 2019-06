Cortez, Alisson e Luan voltam a treinar e podem reforçar o Grêmio no sábado

O Grêmio só volta a jogar no sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Renato Gaúcho teve três boas notícias no treino desta segunda-feira. Bruno Cortez, Alisson e Luan voltaram aos treinos e poderão reforçar a equipe, que está apenas na 18ª colocação.

O retorno de Cortez vai solucionar um problema na lateral esquerda, pois Juninho Capixaba, que tinha herdado a posição, recebeu cartão amarelo na derrota para o Bahia, no sábado, em Salvador, e está suspenso. Alisson, recuperado de uma pancada no tornozelo direito, e Luan, que superou um problema muscular, também foram a campo e realizaram trabalhos físicos sob orientação dos preparadores. Outro que treinou normalmente foi o Maicon, poupado diante do time baiano.

Quem também trabalhou no campo nesta segunda-feira foi o meio-campista Walter Montoya, que concedeu entrevista coletiva. O argentino falou de seu momento na equipe de Renato Gaúcho e ressaltou que espera ter uma sequência de jogos. "Para mim não há problema jogar no meio ou mais na ponta. O Renato já sabe como jogo, então estou tranquilo. O importante é conseguir meu espaço e estamos trabalhando para isso", disse.

Um time provável para entrar em campo no sábado é o seguinte: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Rodrigues e Bruno Cortez; Michel, Maicon; Montoya (Alisson), Jean Pyerre (Luan) e Pepê; Felipe Vizeu.

O Grêmio é o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos ganhos, após sete jogos disputados, à frente apenas de Avaí e Vasco. A equipe gaúcha tem uma vitória, dois empates e quatro derrotas.