Cortez celebra ano 'bastante positivo' no São Paulo

A primeira temporada de Cortez no São Paulo terminou de forma "bastante positiva", de acordo com o lateral. Ele celebrou o ano vitorioso, que foi coroado com o título da Copa Sul-Americana, e o fato de ter se mantido dono da posição ao longo de toda a trajetória. Mas, mais do que isso, o jogador exaltou sua evolução pessoal, principalmente na parte defensiva.

"Sempre tive a preocupação de melhorar minha parte defensiva e acredito que evolui bastante durante este ano. Procurei ouvir meus treinadores e meus companheiros e trabalhar muito para isso. Acho que terminei o ano de forma bastante positiva e quero seguir crescendo", comentou.

Com o fim da temporada, Cortez já pensa em 2013 e espera um ano ainda melhor. Com a responsabilidade de disputar uma Libertadores, a primeira de sua carreira, o lateral admitiu a necessidade de evoluir cada vez mais.

"Vou trabalhar muito para seguir evoluindo. Quero ser forte e eficiente tanto na marcação quanto no ataque. Tenho certeza de que assim poderei ajudar ainda mais o São Paulo a ter novas conquistas no próximo ano", disse.