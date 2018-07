Cortez e Lucas celebram sequência no São Paulo No início de temporada é normal os atletas reclamarem de cansaço e falta de ritmo de jogo. Mas para o lateral-esquerdo Cortez e o meia Lucas essa teoria não vale. A dupla atuou os 90 minutos das oito partidas realizadas pelo São Paulo no Campeonato Paulista até o momento. O segredo para tanto fôlego, segundo eles, é o bom treinamento físico.