Cortez faz exames médicos para acertar com o Benfica

LISBOA - Encostado no São Paulo desde a eliminação na Copa Libertadores, o lateral-esquerdo Cortez está muito perto de acertar com um novo clube. O jogador já está em Lisboa para fazer exames médicos e assinar com o Benfica. Ele chega para ser titular do maior campeão português.

De acordo com o jornal A Bola, de Lisboa, Cortez chegou à capital de Portugal na quarta-feira e a expectativa é que ele seja anunciado como reforço do Benfica já nesta quinta. A estreia dele pode ser exatamente contra o São Paulo, uma vez que os dois clubes vão se enfrentar em 3 de agosto pela "Eusébio Cup", torneio amistoso que a equipe lisboeta realiza anualmente.

O Benfica teve um fim de temporada para esquecer há dois meses. Perdeu a final da Liga Europa para o Chelsea, perdeu o clássico para o Porto, viu o rival tirar-lhe o título do Campeonato Português a duas rodadas do fim, e acabou a temporada de forma melancólica, sendo batido em Lisboa, de virada, pelo Vitória de Guimarães, na final da Taça de Portugal, perdendo três títulos em exatos 15 dias.

Já Cortez, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira no fim do ano passado, fez um péssimo primeiro semestre de 2013, a ponto de perder a titularidade do São Paulo para Thiago Carleto. Com a eliminação na Libertadores, foi afastado pelo presidente Juvenal Juvêncio e desde então a diretoria tricolor procurava um clube para ele ser emprestado.