Cortez revela alerta de Renato sobre risco de erros diante do Juventude

O lateral-esquerdo Cortez revelou que o técnico Renato Gaúcho fez um pedido em tom de alerta para os jogadores do Grêmio visando o primeiro duelo das quartas de final do Estadual, domingo, às 16 horas, diante do Juventude, em Caxias do Sul. Para o treinador, o momento é de "erro zero".

"Chegamos a uma fase agora que não podemos errar, não podemos mais cometer erros. Já sofremos em alguns jogos, o professor Renato já conversou com a equipe, está todo mundo ciente. Mata-mata é aquele negócio, quem errar menos classifica. Estamos bem preparados para estar decisão", disse o defensor.

Ao ver o desempenho do Grêmio na fase de classificação, a cobrança de Renato parece exagerada, pois o time em 11 jogos, venceu nove, empatou dois, marcou 29 gols e só sofreu um, avançando de fase com a melhor campanha. Mas Cortez sabe que tudo isso fica para trás quando se inicia o mata-mata.

"Mas tudo pode acontecer, é mata-mata, é sempre difícil jogar contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Mas vamos para lá respeitando, correndo muito, movimentando, praticando o nosso futebol, nosso jeito de jogar. E ir para lá fazer um grande jogo, vir para Porto Alegre bem tranquilo para a volta", afirmou o lateral.

Renato orientou atividade nesta sexta-feira com portões fechados. O treinador não poderá contar com o atacante Everton e com o zagueiro Kannemann, que foram convocados para as seleções brasileira e argentina, respectivamente. Além deles, o zagueiro Pedro Geromel, com um edema na coxa e o atacante Marinho, em recuperação de lesão, também estão fora.

Na manhã deste sábado, o Grêmio faz o último treinamento antes de viajar para Caxias do Sul. A tendência é que o time entre em campo com a seguinte escalação: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Maicon, Montoya, Luan e Pepê (Tardelli); Felipe Vizeu.