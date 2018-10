Cortez volta aos treinos e deve reforçar o Grêmio contra o River Plate

A lista de desfalques do Grêmio por lesão parece não ter fim, mas ao menos nesta quinta-feira o técnico Renato Gaúcho teve uma boa notícia. O lateral Cortez voltou a trabalhar normalmente com os colegas no CT Luiz Carvalho e se mostrou recuperado do problema físico que vinha o afastando dos gramados.

Cortez sofreu um trauma no tornozelo e virou baixa desde a goleada sobre o Atlético Tucumán pela Libertadores. A tendência, agora, é que ele seja poupado diante do América-MG, neste sábado, pelo Brasileirão, e volte somente na terça que vem, contra o River Plate, em Buenos Aires, pela semifinal do torneio continental.

Também recuperado de um longo período afastado por lesões, o volante Michel trabalhou normalmente nesta quinta. Até pelo número de baixas no elenco, ele pode ganhar oportunidades nas próximas partidas do Grêmio.

Mas a lista de lesionados ainda é grande. Nesta quinta, o volante Ramiro e o atacante Everton fizeram trabalhos específicos de recuperação, assim como Marcelo Grohe, que fez atividade com o preparador de goleiros Rogério Godoy.

Em fase de recuperação física, o lateral Léo Moura e o atacante Luan ficaram na parte interna do CT. Já André, submetido a cirurgia de apendicite, está na fase do pós-operatório.