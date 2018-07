Costa do Marfim anuncia acerto com técnico francês A seleção da Costa do Marfim já tem um novo técnico, depois da decepção na Copa do Mundo. A federação de futebol do país anunciou nesta quinta-feira a contratação do francês Herve Renard. Ele substituirá seu compatriota Sabri Lamouchi, que deixou o comando após a competição no Brasil.