Costa do Marfim bate a Tunísia e garante classificação na Copa Africana

RUSTENBURG - Única participante com 100% de aproveitamento nas duas rodadas já disputadas, a Costa do Marfim é a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa Africana de Nações. A vaga foi confirmada neste sábado, com a vitória sobre a Tunísia por 3 a 0. Para ajudar, Togo derrotou a Argélia por 2 a 0 no outro jogo do dia pelo Grupo D da competição que acontece na África do Sul.

Com os resultados deste sábado, a Costa do Marfim lidera o Grupo D com seis pontos e já garantiu uma das duas vagas para as quartas de final. Afinal, Tunísia e Togo dividem a segunda colocação da chave, ambas com três pontos, e vão se enfrentar na última rodada, marcada para quarta-feira - quem ganhar, será o segundo classificado. Já a lanterna Argélia, ainda sem pontuar, está eliminada.

Apontada como a grande favorita ao título da Copa Africana, competição que classificará o campeão para a disputa da Copa das Confederações, em junho, no Brasil, a Costa do Marfim conta com alguns dos principais jogadores da África na atualidade. Mas o técnico Sabri Lamouchi optou por deixar seu maior craque, o atacante Didier Drogba, no banco de reservas durante a partida deste sábado.

Fora da melhor forma física, Drogba só entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo. Apesar do fato inédito na carreira, o consagrado atacante, que hoje defende o clube chinês Shanghai Shenhua, não reclamou por ter ficado na reserva, dizendo que aceitava a opção do treinador. "Não há nada a dizer. Não tentem dizer que eu ficar no banco é um problema, porque não é", garantiu o jogador.

Depois da sofrida vitória sobre Togo na estreia, quando garantiu os 2 a 1 já aos 43 minutos do segundo tempo, a Costa do Marfim também não teve muita tranquilidade neste sábado. O time abriu o placar aos 21 da primeira etapa, com Gervinho, mas só foi ampliar no finalzinho do jogo no Estádio Royal Bafokeng, em Rustenburg: Yayá Toure fez o seu aos 42 e Ya Konan definiu os 3 a 0 aos 45.

Também em Rustemburg, Togo se recuperou da derrota na estreia e ganhou da Argélia por 2 a 0. Grande estrela do time, o atacante Adebayor abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois, Wome ampliou já aos 45 da segunda etapa. Assim, a seleção togolesa ficou em posição de decidir a classificação em confronto direto com a Tunísia, quarta-feira, na cidade de Nelspruit.

A Costa do Marfim, por sua vez, também volta a jogar na quarta-feira, quando enfrenta a eliminada Argélia, novamente em Rustenburg, para tentar avançar como primeira colocada do Grupo D. Além disso, espera manter o embalo para tentar conquistar o título que deixou escapar na edição passada da Copa Africana, realizada no começo de 2012, quando perdeu a final para Zâmbia nos pênaltis.

Nesta segunda-feira, acontece a definição do Grupo A da Copa Africana, com a disputa da terceira e última rodada. Líder da chave, a anfitriã África do Sul joga pelo empate com o Marrocos, em Durban, para conseguir a classificação. Também com chances de conseguir uma das vagas, Cabo Verde e Angola se enfrentam na outra partida do dia, marcada para acontecer na cidade de Port Elizabeth.