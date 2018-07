Costa do Marfim bate Mali e decide Copa Africana contra Zâmbia

LIBREVILLE - Melhor seleção da África no ranking da Fifa, a Costa do Marfim fez valer todo o seu favoritismo e se classificou para a final da Copa Africana de Nações nesta quarta-feira. Jogando em Libreville, no Gabão, venceu Mali por 1 a 0 e agora vai enfrentar a zebra Zâmbia na decisão do torneio continental. A final acontece no domingo, novamente na capital gabonesa.

Um dos artilheiros da competição com três gols, Didier Drogba desta vez passou em branco. Mas não foi por falta de tentativas. Favorito ao prêmio de melhor jogador da Copa Africana, o jogador do Chelsea infernizou a defesa de Mali, que se segurou como pôde.

Amplamente superior durante todo o segundo tempo, a Costa do Marfim saiu na frente aos 46 minutos. Gervinho, do Arsenal, disparou pela esquerda, deixou três marcadores para trás, saiu na cara do goleiro e tocou cruzado, sem chances de defesa para Diakité. Este foi o primeiro gol dele na Copa Africana.

Esta será a terceira vez que a Costa do Marfim jogará uma final continental. Ela só foi campeã em 1992, quando a competição foi sediada por Senegal. Depois, os marfinense voltaram a jogar uma decisão em 2006, mas na ocasião perderam para o Egito, dono da casa. Já a Zâmbia tem dois vices: em 1994 e em 1974.