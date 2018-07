Costa do Marfim bate Mali na estreia da última fase das Eliminatórias Africanas

Jogando em casa, na cidade de Bouaké, a seleção de Costa do Marfim levou um susto, mas venceu Mali de virada por 3 a 1, neste sábado, pela partida de estreia da última fase das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.

Todos os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Yatabaré abriu o placar para Mali aos 18 minutos, ao receber bom lançamento na grande área e finalizar por cobertura na saída do goleiro Gbohouo.

A resposta da Costa do Marfim veio em uma verdadeira blitz de oito minutos de intensidade. Aos 25, Kodjia recebeu na meia-lua e acertou um belo chute no ângulo direito para fazer 1 a 1. Aos 30, Colibaly marcou contra ao tentar cortar cruzamento, e Gervinho deu números finais ao marcador aos 33. O atacante foi lançado na esquerda e bateu forte, sem chances de defesa.

Com o resultado, a Costa do Marfim despontou na liderança do Grupo C, Mali ficou na lanterna, enquanto Gabão e Marrocos ficaram estão no meio, pois empataram por 0 a 0 também neste sábado. De acordo com o regulamento, 20 seleções foram divididas em cinco grupos e as primeiras colocadas de cada chave se classificam para a Copa do Mundo 2018, na Rússia.

OUTROS RESULTADOS

Pelo Grupo A, a República Democrática do Congo goleou a Líbia por 4 a 0, em casa. Na mesma chave, a favorita Tunísia recebe Guiné no próximo domingo, no complemento da rodada.

Ainda neste sábado, pelo Grupo D, Senegal bateu Cabo Verde por 2 a 0 em Dacar, com gols de Keita Balde (da Lazio) e Moussa Sow, e assumiu a liderança. Mais cedo, Burkina Faso segurou um empate por 1 a 1, em casa, com a África do Sul.