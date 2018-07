Costa do Marfim cai em grupo do Marrocos em sorteio

As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Gâmbia e do vencedor do confronto entre Chade e Tanzânia. Nas Eliminatórias africanas, 52 equipes brigam por cinco vagas. São dez grupos de quatro seleções, enquanto as outras 12 disputam uma fase preliminar.

As dez equipes africanas mais bem colocadas no ranking da Fifa são cabeças de chave da disputa. O Marrocos é 63.º nesta classificação, ao lado da Líbia, que caiu no Grupo I, Camarões e dos vencedores dos duelos entre Suazilândia e República do Congo, e Guiné-Bissau e Togo, que esteve na Copa do Mundo de 2006.

Com melhor classificação do que Líbia e Marrocos, o Gabão é a seleção africana mais bem colocada no ranking da Fifa, excluindo as cabeças de chave. Os gaboneses estão no Grupo E, ao lado de Burkina Fasso, Níger e do vencedor do confronto entre São Tomé e Príncipe e Congo.

O sorteio das Eliminatórias do continente africano, realizado neste sábado, na Marina da Glória, no Rio, teve como protagonistas o ex-lateral-direito Cafu, campeão do mundo em 1994 e 2002, e o atacante Neymar, do Santos, que sortearam as equipes.

Confira os grupos das Eliminatórias da África:

Grupo A: África do Sul, Botsuana, República Centro-Africana e o vencedor do confronto entre Somália e Etiópia.

Grupo B: Tunísia, Cabo Verde, Serra Leoa e o vencedor do confronto entre Guiné Equatorial e Madagáscar.

Grupo C: Costa do Marfim, Marrocos, Gâmbia e o vencedor do confronto entre Chade e Tanzânia.

Grupo D: Gana, Zâmbia, Sudão e o vencedor do confronto entre Lesoto e Burundi.

Grupo E: Burkina Fasso, Gabão, Níger e o vencedor do confronto entre São Tomé e Príncipe e Congo.

Grupo F: Nigéria, Malaui, o vencedor do confronto entre Seychelles e Quênia e o vencedor do confronto entre Djibui e Namíbia.

Grupo G: Egito, Guiné, Zimbábue e o vencedor do confronto entre Comores e Moçambique.

Grupo H: Argélia, Mali, Benin e o vencedor do confronto entre Eritreia e Ruanda.

Grupo I: Camarões, Líbia, o vencedor do confronto entre Guiné-Bissau e Togo e o vencedor do confronto entre Suazilândia e República do Congo.

Grupo J: Senegal, Uganda, Angola e o vencedor do confronto entre Ilhas Maurício e Libéria.