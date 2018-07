Costa do Marfim e Camarões se classificam em jogo sem fair play

A falta de esportividade marcou a partida entre Costa do Marfim e Camarões válida pela última rodada da fase de classificação para a Copa Africana de Nações do próximo ano. Na luta pela vaga no Grupo D, com Congo, marfinenses, com empate no placar e resultado garantido, começou a tocar a bola de lado durante os minutos finais.

Para Congo restava torcer. A seleção centro-africana derrotou Serra Leoa por 3 a 1 e precisavam de uma derrota da equipe de Yaya Touré. Apesar disso, o empate foi mantido e classificou a equipe da Costa do Marfim para o torneio continental.

Agora, Camarões, com 14 pontos e, Costa do Marfim, com dez, estão classificados. Congoleses, com nove pontos, vão aguardar as demais partidas para saber se conseguirão a terceira vaga no grupo.

ASSISTA AOS LANCES FINAIS DA PARTIDA