Costa do Marfim e Grécia jogam de olho na partida da Colômbia

Se a Colômbia confirmar o favoritismo e não perder para o Japão, Grécia e Costa do Marfim lutarão, nesta terça-feira, no Castelão, em Fortaleza, diretamente por uma vaga na próxima fase. Neste caso, os africanos têm a vantagem do empate, mas sabem que enfrentarão um adversário que tem um estilo de jogo chato, pois fica à espera do adversário para dar o golpe fatal.

A decisão da vaga pode sair até no saldo de gols, mas o técnico Fernando Santos, o português que comanda a Grécia na Copa, não quer ficar fazendo contas ou projeções. “Nosso objetivo é vencer em primeiro lugar o jogo, depois veremos o resultado do Japão. Se eles vencerem, podem complicar um pouco mais. Mas temos de nos focar aqui”, afirma Santos.

Do outro lado, o técnico da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, garante que ficará de olho na partida que será disputada no mesmo horário. “Acho que seremos obrigados a prestar atenção no outro jogo, mas o melhor cálculo é aquele que não precisa ser feito. Se ganharmos, estaremos automaticamente entre as 16 melhores do mundo. Mas vamos enfrentar uma equipe perigosa, será uma batalha e sabemos muito bem disso”, explica.

Lamouchi lida com cuidado com a situação, pois entende que a Grécia é um adversário perigoso e já provou isso em outros momentos, apesar de não ter feito boas partidas na Copa. Por isso, prega seriedade aos seus atletas. “Temos dois anos de trabalho e, apesar das dificuldades, tenho muito orgulho de ter sido o treinador nesse período. Tenho muita sorte de estar onde estou e espero que os jogadores possam colher os frutos que plantamos lá atrás.”

O comandante dos gregos sabe que o time terá de ir atrás de pelo menos um gol, mas garante que, nem por isso, vai mudar o jeito de jogar da equipe. “Ninguém mudar a forma de jogar de um dia para o outro. Trabalhamos anos assim, conseguimos coisas ótimas, e não alteramos nada. Temos de acreditar na nossa forma de jogar. Vamos colocar em campo nossas capacidades, pois foram elas que nos trouxeram até aqui”, avisa Santos.

A Grécia terá, do outro lado, jogadores badalados, que atuam nas principais ligas do mundo, mas nem por isso o fato tira o sono do goleiro Karnezis. “São as melhores seleções do mundo que estão aqui, isso significa que vamos enfrentar grandes adversários. Só que essa fato não muda os nossos planos. Temos um objetivo e estamos bem focados. Queremos vencer, independentemente dos jogadores e do adversário que enfrentaremos”, diz.

Ele sabe que, do outro lado, Didier Drogba é dúvida, mas prepara seu time para enfrentar o craque desde o início. Segundo a comissão técnica da Costa do Marfim, o atacante não está machucado, mas também não está 100% e, por isso, não aguentaria ficar o tempo todo em campo.

Ele ainda é a principal estrela da equipe, mas nas duas primeiras partidas da Copa entrou apenas no segundo tempo. Contra o Japão, inclusive, foi responsável pela virada da equipe. Ele foi a campo aos 15 minutos da etapa final e colocou fogo no jogo, participando ativamente dos gols da virada. “É uma partida importante, tenho oportunidade de ter 23 jogadores no grupo e não importa quem vai começar. Mas eu sei o que vou fazer”, conclui Lamouchi, deixando no ar a escalação da equipe.

FICHA TÉCNICA

GRÉCIA X COSTA DO MARFIM

GRÉCIA - Kamezis; Torosidis, Manolas, Sokratis e Cholevas; Karagounis, Maniatis, Kone e Fetfazidis; Samaras e Mitroglou. Técnico - Fernando Santos

COSTA DO MARFIM - Barry; Aurier, Kolo Touré, Bamba e Boka; Serey, Tioté, Yaya Touré e Gervinho; Gradel e Bony (Drogba). Técnico - Sabri Lamouchi

JUIZ - Carlos Vera (EQUADOR)

LOCAL - Castelão, em Fortaleza

HORÁRIO - 17 horas

TRANSMISSÃO - SporTV 2, ESPN e Fox Sports 2