Costa do Marfim empata com o Paraguai por 2 a 2

O resultado, no entanto, foi pouco comemorado pelos africanos. Com gols de Drogba e Bamba, a Costa do Marfim chegou a abrir 2 a 0. Mas sofreu o empate nos 15 minutos finais - Lucas Barrios e Aureliano Torres marcaram para o Paraguai.

Apesar do empate, a seleção marfinense demonstrou neste domingo que pode ganhar muito com a chegada de Eriksson. Mais organizada, a equipe tocou bem a bola e foi melhor durante quase toda a partida. Pecou apenas nos minutos finais, quando o Paraguai melhorou após as entradas de Barrios e Roque Santa Cruz.

Drogba havia criado boas oportunidades na etapa inicial, mas marcou o primeiro apenas aos nove minutos do segundo tempo, após ele bater falta, a bola desviar na barreira e entrar para o gol. Mesmo em vantagem, a Costa do Marfim seguiu melhor. E ampliou aos 29 com Bamba, aproveitando cruzamento.

No minuto seguinte, Barrios descontou em linda jogada: recebeu cruzamento, matou no peito e bateu de primeira. O gol animou o Paraguai, que teve pela primeira vez o domínio do jogo. E já aos 44, Torres bateu falta e empatou.

A Costa do Marfim está no Grupo G do Mundial, ao lado de Brasil, Coreia do Norte e Portugal. Já a seleção paraguaia está no Grupo F, com Itália, Nova Zelândia e Eslováquia.