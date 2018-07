Costa do Marfim empata e perde chance de disparar em grupo das Eliminatórias

A Costa do Marfim desperdiçou nesta sexta-feira preciosa chance de disparar no seu grupo das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2018. Contra a equipe mais modesta da chave, a seleção de Mali, o time marfinense ficou no 0 a 0 e perdeu a oportunidade de colocar um pé na Rússia.

Se tivesse vencido, teria aberto quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder do Grupo C, faltando ainda duas rodadas para os rivais nas Eliminatórias. Pelas regras da disputa, entram no Mundial somente o primeiro colocado de cada uma das cinco chaves desta fase da competição.

O empate acabou deixando a Costa do Marfim com pouca margem na liderança. Tem oito pontos, contra seis do Marrocos, que ainda entrará em campo nesta rodada. O Gabão vem em terceiro, com cinco, e o Mali tem apenas três pontos, na quarta e última colocação do grupo, praticamente sem chances de classificação.

No complemento desta rodada, neste sábado, o Marrocos vai receber o Gabão. Na última rodada, no dia 6 de novembro, a Costa do Marfim enfrentará o Marrocos em casa. E o Mali vai visitar o Gabão, no mesmo dia.