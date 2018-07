Costa do Marfim faz 3 a 1 e vai à final da Copa Africana

A Costa do Marfim está na decisão da Copa Africana de Nações, que está sendo realizado em Guiné Equatorial. Nesta quarta-feira, a equipe avançou na competição ao derrotar a seleção da República Democrática do Congo (ex-Zaire) por 3 a 1, em semifinal disputada em Bata.

Assim, a Costa do Marfim vai disputar a sua quarta final do principal torneio de seleções da África. Campeã em 1992 e vice em 2006 e em 2012, a equipe agora aguarda a definição do seu adversário na final, marcada para o próximo domingo, e que sairá do duelo entre Gana e Guiné Equatorial, que será disputado nesta quinta-feira.

Nesta quarta-feira, o primeiro gol da Costa do Marfim saiu aos 21 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Yaya Touré, com um forte chute da entrada da grande área, aproveitando o rebote de uma disputa de bola. A reação da República Democrática do Congo foi imediata, com o gol de empate saindo aos 24 minutos, sendo marcado por Dieumerci Mbokan, que converteu cobrança de pênalti.

A Costa do Marfim, porém, voltou a ficar em vantagem antes do intervalo graças ao gol marcado por Gervinho aos 41 minutos, em um rápido contra-ataque. E a classificação marfinense para a decisão da Copa Africana acabou sendo sacramentada aos 23 minutos da etapa final, quando Wilfried Kanon fez 3 a 1, aproveitando rebote após uma cobrança de escanteio.