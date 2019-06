Costa do Marfim supera África do Sul em sua estreia na Copa Africana

A Costa do Marfim começou bem a sua participação na Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, na cidade do Cairo, superou a África do Sul por 1 a 0, pela primeira rodada do Grupo A, considerado o mais complicado do torneio por envolver três campeões continentais - o outro é a seleção de Marrocos, que no domingo havia batido a Namíbia por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Jonathan Kodjia aos 19 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Max Gradel. Com três pontos, os marfinenses agora vão encarar Marrocos, em partida marcada para a próxima sexta-feira, mesmo dia em que os sul-africanos vão buscar a reabilitação diante da Namíbia.

En outra partida disputada nesta segunda-feira, a seleção do Mali goleou a Mauritânia por 4 a 1, em Suez, resultado que já a colocou na liderança do Grupo E. Adama Traoré foi o destaque do triunfo ao marcar duas vezes, enquanto Abdoulay Diaby e Moussa Marega completaram a goleada. El Hacen fez o gol da Mauritânia.

Angola e Tunísia dividem o segundo lugar da chave após o empate por 1 a 1 na estreia. Youssef M'Sakni abriu o placar para os tunisianos ao converter cobrança de pênalti, enquanto Djalma Campos igualou o placar. Na sexta-feira, a Tunísia vai enfrentar o Mali. No dia seguinte, a Mauritânia terá Angola pela frente.

A primeira rodada da edição 2019 da Copa Africana chega ao fim nesta terça-feira com a estreia dos times do Grupo F. Os confrontos serão Camarões x Guiné-Bissau e Gana x Benin.