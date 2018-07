Costa do Marfim vai entrar cautelosa contra Grécia, Drogba é mistério A Costa do Marfim optou por uma tática "muito cautelosa" no confronto com a Grécia nesta terça-feira, disse o técnico Sabri Lamouchi, mantendo em segredo a escalação do time africano, que tenta avançar pela primeira vez para as oitavas de final da Copa do Mundo.