Costa do Marfim vai mostrar sua força na Copa do Mundo, diz Arthur Boka

SÃO PAULO - Esta será apenas a terceira Copa do Mundo da Costa do Marfim na história - nas duas últimas edições, caiu logo na primeira fase. Mas o veterano zagueiro Arthur Boka, que esteve nos times de 2006 e 2010, acredita que agora a história pode ser diferente para os marfinenses.

"Foi incrível e sempre faltou pouco para avançarmos", disse Boka, ao lembrar a participação marfinense em edições anteriores da Copa. O experiente defensor de 31 anos confia na atual equipe, que mescla atletas jovens e outros mais rodados. "No Brasil vamos mostrar ao planeta do que somos realmente capazes. Desta vez conseguiremos."

Para que isso seja possível, ele espera tirar a pressão dos mais jovens e ainda ajudar os destaques do time a se destacarem em campo. Companheiro de longa data de Drogba na seleção, ele classifica o atacante do Galatasaray como um "super ser humano".

Boka deve se transferir do Stuttgart para o Málaga após a Copa, mas teve papel fundamental na permanência do time na primeira divisão do Campeonato Alemão. Ele espera usar toda a força de vontade para ajudar também a Costa do Marfim. "Talvez seja a minha última Copa do Mundo e quero mostrar a todos mais uma vez que sou um bom jogador", avisou.

A Costa do Marfim estreia em 14 de junho na Copa, contra o Japão, na Arena Pernambuco. O segundo jogo do time de Boka será contra a Colômbia e depois ainda enfrentará a Grécia.