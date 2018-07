Costa do Marfim vence e se classifica na Copa Africana de Nações

MALABO - A Costa do Marfim conseguiu sua segunda vitória na Copa Africana de Nações, nesta quinta-feira, e se garantiu nas quartas de final do torneio. Com o 2 a 0 diante de Burkina Faso, em Malabo, os marfinenses chegaram aos seis pontos em duas partidas, assumiram a liderança do Grupo B e asseguraram uma das duas vagas da chave.

A seleção do atacante Didier Drogba, que pouco apareceu na partida, teve uma boa atuação no primeiro tempo, chegou a perder alguns gols, mas abriu o placar aos 16 minutos, com o atacante Kalou, do Chelsea.

Na segunda etapa, a equipe relaxou e viu o adversário crescer. Quando parecia que Burkina Faso chegaria ao empate, os marfinenses mataram o jogo. Depois de cruzamento para dentro da área, o zagueiro burquinense Koné tocou contra o próprio gol e definiu o placar de 2 a 0.

Na última rodada da primeira fase, a Costa do Marfim enfrenta Angola na próxima segunda-feira, para decidir quem será o primeiro colocado do Grupo A. Já Burkina Faso, eliminada, enfrenta o Sudão, que tem um ponto e ainda sonha com a classificação, no mesmo dia.

Também nesta quinta, a seleção angolana chegou aos quatro pontos, ao empatar com o Sudão por 2 a 2, e depende de um ponto na última rodada para garantir classificação sem depender da outra partida. Manucho marcou duas vezes para Angola, mas Bashir, também com dois gols, selou a igualdade.