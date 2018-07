Costa Rica aceita convite e vai disputar a Copa América A Costa Rica confirmou na noite desta terça-feira que aceitou o convite feito pela Conmebol e que vai disputar a Copa América, na Argentina, em substituição ao Japão, que abdicou do convite na segunda-feira. O país da América Central vai participar do campeonato sul-americano com uma equipe sub-23 reforçada de cinco jogadores do time principal.