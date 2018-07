Costa Rica admite surpresa por confronto com a Grécia

A classificação dos gregos para as oitavas de final da Copa do Mundo, nos últimos minutos da partida contra a Costa do Marfim nesta terça-feira, surpreendeu a todos, inclusive o elenco da futura adversária nas oitavas de final, a Costa Rica. O fato foi admitido pelo meia Yeltsin Tejeda, que disse que sua equipe terá de reavaliar a preparação tática para o jogo do próximo domingo.

"Estávamos achando que enfrentaríamos a Colômbia ou a Costa do Marfim, mas no fim veio o time menos esperado. Temos que trocar o material de vídeo (que vamos assistir)", afirmou o jogador de 22 anos, que atua no futebol costa-riquenho pelo Deportivo Saprissa.

Tejeda disse que apesar dos resultados expressivos obtidos no Grupo D, contra as seleções campeãs mundiais Uruguai, Itália e Inglaterra, a postura contra a Grécia - outra surpresa nas oitavas de final - tem que ser a mesma.

"Eles (gregos) estão na Copa do Mundo e derrotaram o excelente time da Costa do Marfim", destacou, rejeitando o rótulo de favoritos. "Se chegaram até aqui, é porque foram melhores. E nós temos que ir passo a passo, ter a mente limpa", completou.

O duelo entre Costa Rica, líder do "grupo da morte", e a Grécia, segunda colocada do Grupo C, está marcado para as 17 horas do próximo domingo, na Arena Pernambuco.