Costa Rica avança e define hexagonal das Eliminatórias

Com o triunfo, a Costa Rica chegou aos 10 pontos e assegurou a segunda colocação do Grupo B, com cinco a mais do que El Salvador. Os gols da partida em San José foram marcados por Brenes (dois), Gamboa, Saborío (dois), Bolaños e Borges. A seleção de Guiana encerrou a sua participação na chave com apenas um ponto somado.

O México, que havia se classificado antecipadamente para o hexagonal das Eliminatórias da Concacaf, completou a sua campanha perfeita no Grupo B, com 18 pontos, ao vencer El Salvador por 2 a 0, no Estádio Corona, em Torreón. Peralta e Hernández fizeram os gols da partida.

Os outros participantes do hexagonal final também foram definidos na quarta-feira. As seleções de Estados Unidos e Jamaica avançaram no Grupo A, enquanto Honduras e Panamá se classificaram no Grupo C.

O hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf começará a ser disputado em fevereiro de 2013 e classificará os três primeiros colocados para a Copa do Mundo de 2014. O quarto lugar disputará uma repescagem contra o vencedor das Eliminatórias da Oceania.